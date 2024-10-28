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Ontworpen voor pasgeborenen
Orthodontisch en BPA-vrij
Verpakking van 2 stuks
0-2 m
Onze speen voor pasgeborenen is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en gezichtjes. Dankzij het lichte design zonder ringen is dit de ideale eerste fopspeen voor baby's tot 6 maanden oud. De vorm en grootte van de speen helpen je baby bij een moeiteloze overgang naar onze Philips Avent Ultra Air- en Ultra Soft-fopspenen, zodat altijd aan de natuurlijke zuigbehoeften wordt voldaan.
Op onze vraag hoe hun kleintje reageert op onze siliconenspenen met textuur, gaf gemiddeld 98% van de ouders aan dat hun kleintje de Philips Avent ultra-fopspeen accepteert.
Onze orthodontische, symmetrische, zachte siliconenspenen zijn ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
4.7
van 5
434
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
T_Ver
28/10/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
De beste speentjes voor mijn kindje
De spenen komen verzorgd binnen en zitten in een mooi verpakt doosje. De spenen zien er vrolijk en kindvriendelijk uit, met mooie zachte kleuren en een lief printje erop. Mijn baby heeft een iets te kort tongriempje, maar daar merk ik met de Soother niks van. Mijn baby pakte direct het speentje en gaf hem direct veel troost. Hij past mooi in zijn mondje en sluit goed aan. Het bedenkt zijn neusje niet waardoor hij goed kan blijven ademen. Hij is fijn in gebruik door het randje die je kunt vast pakken. Met de bijgeleverde doosje kan ik de spenen in een handomdraai de speentjes uitkoken. Daarnaast is het een handig mee neem doosje die ik zo in mijn luiertas kan doen waarbij de speentjes schoon blijven. De speentjes zijn heel fijn voor mijn baby en het geeft hem echt troost. Hij voelt flexibel en zacht aan. Hij valt er ook makkelijker door in slaap. Het design is zoals eerder benoemd, kindvriendelijk en zacht. Zelf houd ik niet van felle kleuren. Mijn baby pakt hem goed en gaat nu overal mee. De speentjes zijn fijn in gebruik en gebruiksvriendelijk. Daarnaast ook onderhoudsvriendelijk. Een heel prettig en onmisbaar item voor mij en mijn baby.
Voordelen
Fijn opbergbakje waar je tegelijktijd de speentjes in kunt uitkoken. Fijne zachte structuur van de speen en pakt makkelijk door de baby op. Mooi deisgn met een zachte uitstraling.
Nadelen
Er kan geen speenknuffeltje eraan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start
Mies0311
24/10/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne fopspeen zorgt voor blije baby
We hebben onlangs deze fopspeen mogen testen en zowel mijn baby als ik zijn er erg tevreden over. Ze houdt de speen goed in haar mond en lijkt er comfortabel mee, wat voor ons een groot pluspunt is. Het lichtgevende element is voor mij als ouder vooral handig tijdens de avonduren. Als ze 's nachts of in het donker behoefte heeft aan haar speen, kan ik hem snel en gemakkelijk terugvinden zonder gedoe. Bovendien lijkt zij het lichtgevende aspect zelf ook fijn te vinden, het geeft haar een geruststellend gevoel. Hoewel ze de speen niet de hele dag door gebruikt, wil ze hem graag wanneer ze een beetje verdrietig of moe is. Het kalmeert haar dan direct, wat ons beiden veel rust geeft. Het enige wat ik jammer vind, is dat er geen mogelijkheid is om de speen vast te maken aan haar rompertje. Een bevestiging zou handig zijn om te voorkomen dat hij kwijt raakt of op de grond valt. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden met deze fopspeen en de baby gebruikt hem met veel plezier!
Voordelen
Snelle acceptatie, handig te vinden in het donker en zorgt voor geborgen gevoel
Nadelen
Niet te bevestigen aan bijvoorbeeld romper
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime
Heie83739
22/10/2024
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfecte speen
Fijne speen voor pasgeborenen. Mijn baby had in het begin na het drinken nog steeds veel zuigebehoefte, dus daar kwam deze speen goed van pas. Ook rustgevend tijdens krampjes.
Voordelen
Goed ontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Uit een Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de getextureerde Philips Avent-speen die in onze Ultra-spenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201)
Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt