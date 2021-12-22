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  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-speen

SCF040/27

3.3
| (3) Reviews & awards
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze ultrazachte speen met flexibel, spiraalvormig design lijkt meer op de borst. De comfortkussentjes en de natuurlijke vorm van de speen voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Extra zachte en soepele speen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • 2 stuks

  • Eerste toevoer

  • 0 m

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

3

Reviews & awards

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger

25/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Voordelen

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Nadelen

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger

06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger

Deze review is gemaakt voor SCF040/27 Natural-Sauger

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011