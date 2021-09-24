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  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
  • Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

Niet meer leverbaar

Philips AventAnti-colic met AirFree™-ventiel

SCD809/01

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*
Het AirFree-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden verminderd.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Houd de melk binnen en de lucht buiten

Gemaakt om krampjes, boertjes en reflux te verminderen*

  • 2 flessen

  • 125 ml + 260 ml

  • Speen pasgeborenen + langzame toevoer

  • 0m+ en 1m+

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

Houd de melk binnen en de lucht buiten, voor gemakkelijk horizontaal voeden

De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, zodat je baby op een natuurlijke manier rechtop gevoed kan worden. Dit kan reflux verminderen, helpen met het verteren en het voeden voor jou en je kleintje comfortabeler maken.

Speen bevat melk, geen lucht

Speen bevat melk, geen lucht

Ons unieke AirFree™-ventiel houdt lucht uit de speen, zodat je baby minder lucht binnenkrijgt. Dit kan veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, reflux en windjes verminderen.

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Antikrampjessysteem vermindert darmkrampjes en huilerig gedrag*

Klinische studies hebben aangetoond dat de Philips Avent-fles darmkrampjes en huilerig gedrag vermindert*. Hoe? Een ventiel in de speen voorkomt dat er een vacuüm ontstaat als je baby drinkt, waardoor je ononderbroken kunt voeden. Dit kan darmkrampjes, windjes, spugen en boertjes verminderen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Voordelen

Anti-colic funktion ist super

Nadelen

Es gibt absolut keine Nachteile

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Voordelen

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Nadelen

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Het AirFree-ventiel is gemaakt om je baby te helpen minder lucht door te slikken. De speen blijft vol melk zitten, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen voeden als hij rechtop zit. Door de hoeveelheid lucht die een baby inslikt te verminderen, kunnen veelvoorkomende voedingsproblemen zoals krampjes, boertjes en reflux worden verminderd.

  2. Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.

  3. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilen, winderigheid en spugen.