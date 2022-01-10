Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCD570/00
100% privéverbinding
Nachtlampje en slaapliedjes
TalkBack-functie
Trilalarm
Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.
De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).
Prijzen
4.0
van 5
16
Reviews & awards
de gouw
10/01/2022
Nederland
hele fijne Babyfoon
Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!
Voordelen
Heel makkelijk in gebruik
Nadelen
geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
DC007
07/12/2015
België
Geverifieerde koper
Compact en makkelijk in gebruik
Aangekocht voor de grootouders; Héél makkelijk in gebruik en compact voor opberging; De unit bij de baby heeft een degelijk lampje en heeft uitlezing van temperatuur en vochtigheid; De unit kan aangestuurd worden vanaf de draagbare ontvanger voor muziek en lampje.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Carey
20/08/2015
België
Geverifieerde koper
Dit product overtreft mijn verwachtingen
Ik heb het product al meer gebruikt dan ik dacht nodig te hebben. Zoals bijvoorbeeld de muziek die het toestel kan afspelen gebruik ik vaak om mijn dochter rustig te krijgen zonder dat ik het toestel daarom als babyfoon gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving en factoren die interferentie veroorzaken.