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Niet meer leverbaar
SCD151/70
Marineblauw
3M Thinsulate™-isoleervak houdt 2 Avent-flessen met voorgekookt heet water gedurende enkele uren warm, of koude flesvoeding/moedermelk gedurende enkele uren koud.
Microvezel is licht en gemakkelijk schoon te maken.
De Philips Avent Urban-tas heeft een wijde, verstelbare schouderband voor optimaal draagcomfort
3.1
van 5
40
Reviews & awards
31/10/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen
liesie88
03/02/2011
Nederland
Goed product
Het is een mooi klein tasje. Er kunnen precies 4 VIA bekers in, deze zitten dan strak op en naas elkaar zodat ze niet kunnen omvallen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen
Alice
29/01/2012
Deutschland
Babymesse
Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag