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Niet meer leverbaar
Voor huid die neigt naar onzuiverheden
Voor dagelijks gebruik
Elke 3 maanden vervangen
Eenvoudig te vervangen
Effectieve en zachte reiniging voor de huid die neigt naar onzuiverheden. De borstel verwijdert dode huidcellen en talg beter dan alleen uw handen en is extra zacht voor uw gevoelige huid. De borstelharen zijn dun en lang en de uiteinden zijn twee keer afgewerkt, waardoor wrijving op de huid wordt verminderd voor een zachtere reiniging. Een extra zachte manier om een schone en gezonde huid te krijgen. Ontwikkeld met dermatologen.
Bij de ontwikkelingsfase van de borstel tegen onzuiverheden waren vooraanstaande dermatologen betrokken zodat de borstel hygiënisch is en veilig voor gebruik op de huid met onzuiverheden.
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.
4.6
van 5
94
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Wordsofflowers
17/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ikke22
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Gill1
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel