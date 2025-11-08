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Niet meer leverbaar
Voor lichaam, gezicht en bikinilijn
Behandeling onderbenen in 15 minuten
<gt/> 250.000 lichtflitsen
Extra lang snoer
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij
Prijzen
4.2
van 5
1610
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Mo Alha
08/11/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijn bij het gebruik en snel resultaten 👍👍 IS GOED
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Miruna M
30/05/2024
Nederland
Philips-medewerker
Visible results
[Employee of philipsglobal] Using the product takes some patience, especially at the beginning, but it is easy to use and after some treatments the results are already visible, which is really nice and convenient to do from home. Recommend!
Voordelen
visible results
Nadelen
some more guidance on how to not miss certain spots
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat
Haarmasker
25/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Ik ervaar dat er zeker minder haargroei is en weinig terug komt, het terugkomen van de haren is ook niet zo snel. Ik ben erg tevreden.
Voordelen
Goed in gebruik.
Nadelen
Niet eigenlijk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat