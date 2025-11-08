Welke dame zou nu met behaarde beentjes willen lopen. Alle studio's waar je kunt /mag laseren zijn i.v.m. de pandemie gesloten, dus dan moet je wel op zoek gaan naar oplossingen. Ik had al vele goede verhalen gehoord over dit product van Philips en ben toen overstag gegaan. Ik heb het nu 2x gebruikt en merk nu al een groot verschil. Uiteraard gaat het iets langzamer dan een studio, maar het functioneert prima! Ik kan het een ieder aanraden en denk dat dit de beste aankoop uit 2020 is geweest.