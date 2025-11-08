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Alle series

  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
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  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
  • Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Niet meer leverbaar

Lumea AdvancedIPL Lichtontharing

SC1997/00

4.2
| (1611) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid
Het Philips Lumea Advanced IPL lichtontharingsapparaat voorkomt teruggroei van haar op het lichaam, gezicht en bikinilijn. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid. Lumea Advanced biedt een handige oplossing voor langdurig ontharen van lichaam en gezicht. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

  • Voor gebruik op lichaam en gezicht

  • Behandeling onderbenen in 15 minuten

  • &lt;gt/> 250.000 lichtflitsen

  • Extra lang snoer

Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis

Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Elke dag een zijdezachte huid

Elke dag een zijdezachte huid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-612375

Recensies

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4.2

van 5

1611

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

08/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel fijn bij het gebruik en snel resultaten 👍👍 IS GOED

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI921/00R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

30/05/2024

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Visible results

[Employee of philipsglobal] Using the product takes some patience, especially at the beginning, but it is easy to use and after some treatments the results are already visible, which is really nice and convenient to do from home. Recommend!

Voordelen

visible results

Nadelen

some more guidance on how to not miss certain spots

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-ontharingsapparaat

25/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top

Ik ervaar dat er zeker minder haargroei is en weinig terug komt, het terugkomen van de haren is ook niet zo snel. Ik ben erg tevreden.

Voordelen

Goed in gebruik.

Nadelen

Niet eigenlijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 7000 Series BRI924/00 IPL-ontharingsapparaat

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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