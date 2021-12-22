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Niet meer leverbaar

ShoqBoxdraadloze draagbare luidspreker

SB300B/00

4

| (12) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Verbluffende beats, flitsende lichten

Bereid u voor op verbluffende beats! De Philips ShoqBox SB300 geeft u explosieve, dreunende bas met dubbele basradiatoren. Maak er helemaal een knalfeest van met lichten die op de maat mee flitsen. Stevig, schokbestendig en waterbestendig — neem het feest overal mee naartoe.

Bekijk alle voordelen

Verbluffende beats, flitsende lichten

  • Bluetooth®

  • Waterbestendig, schokbestendig

  • Meerkleurige verlichting

De ingebouwde oplaadbare batterij houdt het feest op gang

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Light it up! Meerkleurige verlichting flitst op het ritme

Light it up! Meerkleurige verlichting flitst op het ritme

Stap in het licht en voel de kracht van bonkende beats en flitsende lichten. Meerdere kleuren flitsen op het ritme van de beat, brengen uw muziek tot leven en voegen een nieuwe dimensie toe aan uw feest. Of als u liever in het donker danst: dat is ook prima, gewoon een schakelaar omzetten en de verlichting gaat uit.

Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

12

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Voordelen

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Nadelen

Weet nog niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Datum gebruik 2021-11-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Datum gebruik 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

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