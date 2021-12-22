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Niet meer leverbaar
Verbluffende beats, flitsende lichten
Bereid u voor op verbluffende beats! De Philips ShoqBox SB300 geeft u explosieve, dreunende bas met dubbele basradiatoren. Maak er helemaal een knalfeest van met lichten die op de maat mee flitsen. Stevig, schokbestendig en waterbestendig — neem het feest overal mee naartoe.
Bluetooth®
Waterbestendig, schokbestendig
Meerkleurige verlichting
Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.
Stap in het licht en voel de kracht van bonkende beats en flitsende lichten. Meerdere kleuren flitsen op het ritme van de beat, brengen uw muziek tot leven en voegen een nieuwe dimensie toe aan uw feest. Of als u liever in het donker danst: dat is ook prima, gewoon een schakelaar omzetten en de verlichting gaat uit.
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.
4.0
van 5
12
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Voordelen
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Nadelen
Weet nog niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Datum gebruik 2021-11-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Datum gebruik 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil