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Shaver series 9000 S9090/43 Wet and dry electric shaver
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
S9090/43
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Gebruikershandleiding
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Wat zijn de compatibele reinigingssysteem voor mijn Philips-scheerapparaat?
Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
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