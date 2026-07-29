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  • Scheer glad met extra huidbescherming
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  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
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  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming
  • Scheer glad met extra huidbescherming

Refurbishment

Shaver series 7000Refurbished Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

S7788/55R1

4.3
| (2959) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Scheer glad met extra huidbescherming
De Philips 7000-serie is ontworpen voor dagelijkse gladde en comfortabele scheerbeurt met extra huidbescherming. Dankzij de geavanceerde SkinIQ-technologie wordt uw beweging begeleid voor betere technologie en minder scheerbewegingen, zelfs bij een baard van 3 dagen.
Bekijk alle voordelen

Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met SkinIQ-technologie

Scheer glad met extra huidbescherming

  • Beschermende SkinGlide-coating

  • SteelPrecision-mesjes

  • Motion Control-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

Gebruik minder. Hergebruik meer.

Gebruik minder. Hergebruik meer.

Door Philips gereviseerde producten worden zorgvuldig vernieuwd volgens hoge kwaliteitsnormen, waardoor geretourneerde producten een tweede leven krijgen. Ze bieden een duurzamere en betaalbaardere manier om te kiezen voor de kwaliteit van Philips, met 2 jaar garantie en volledige klantenservice.

Vermindert wrijving voor een gladder huidcomfort

Vermindert wrijving voor een gladder huidcomfort

Een beschermende coating bevindt zich tussen de scheerkoppen en uw huid om het scheren soepeler te laten verlopen. Deze laag is gemaakt met tot wel 250.000 micro-tech bolletjes per vierkante centimeter en verbetert het glijvermogen over de huid met tot 30%***, wat helpt om irritatie te verminderen en comfortabel dagelijks scheren te ondersteunen.

Glad en efficiënt snijden met elke beweging

Glad en efficiënt snijden met elke beweging

Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vergeleken met niet-gecoat materiaal

  2. Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.

  3. * Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.

  4. * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette