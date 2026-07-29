Vermindert wrijving voor een gladder huidcomfort

Een beschermende coating bevindt zich tussen de scheerkoppen en uw huid om het scheren soepeler te laten verlopen. Deze laag is gemaakt met tot wel 250.000 micro-tech bolletjes per vierkante centimeter en verbetert het glijvermogen over de huid met tot 30%***, wat helpt om irritatie te verminderen en comfortabel dagelijks scheren te ondersteunen.