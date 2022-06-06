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  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5941/27

3.9
| (9) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Comfortabel scheren
De Philips Shaver Series 5000 maakt uw ochtendroutine comfortabel. De flexibele scheerhoofden met 5 onafhankelijke bewegingen volgen de contouren van uw gezicht, voor een glad en zacht eindresultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Meer comfort, waarbij de contouren van uw gezicht beter worden gevolgd*

Comfortabel scheren

  • MultiPrecision-messysteem

  • MultiFlex-scheerhoofden

  • Nat of droog scheren

  • SmartClick-precisietrimmer

Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor comfort

Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor comfort

De flexibele scheerhoofden bewegen in 5 richtingen met 5 onafhankelijke bewegingen en volgen de contouren van uw gezicht, waardoor het scheerapparaat soepeler en met minimale weerstand over de huid glijdt.

Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt

Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt

Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

9

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3

06/06/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een perfect apparaat

Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips

Voordelen

Alles

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

29/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips Shaver

Scheert prima,glad en is zeer snel weer opgeladen.

Voordelen

Ligt goed in de hand. Wendbaar. Licht in gewicht.

Nadelen

Heb ik eigenlijk niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

08/02/2021

België

België

Geverifieerde koper

Top product

Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.

Voordelen

Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Vergeleken met Philips PowerTouch 8