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Alle series

  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

Shaver 3000 SeriesElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S3241/12

4.2
| (2047) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry elektrisch scheerapparaat zorgt voor een comfortabele, schone scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid. 5D Pivot & Flex Heads, 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes en nat en droog gebruik zorgen elke keer weer voor uitstekende, betrouwbare resultaten.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Met SkinProtect-technologie

Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

  • 5D Pivot & Flex-scheerhoofden

  • PowerCut-mesjes

  • Corrosiebestendig scheersysteem

  • Nat en droog scheren

5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht

5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht

Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Geschikt voor het scheren van het hoofd

Geschikt voor het scheren van het hoofd

Het scheerapparaat is ontworpen als veelzijdige oplossing waarmee u uw gezicht en hoofd vol vertrouwen kunt scheren

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

2047

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

15/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips the best a man can get

Één van de meest simpele scheerapparaten maar daardoor wel één van de beste. Zonder toeters en bellen. Als je de schoonmaakinsyructies volgt (wat zeer belangrijk is) zal deze lang meegaan. Ligt lekker in de hand, scheert goed en als de kop versleten is kan je zo een nieuwe kopen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

26/07/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima scheerapparaat

Dit product doet precies wat er van verwacht wordt.

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3242/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3242/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

22/07/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goedkoop of niet slecht te zijn

Omdat het geen duur apparaat is maar zijn werk optimaal doet, is dit mijn derde apparaat Ben dik tevreden.hij doet niet onder voor het hele dure apparaat, want die heb ik ook.

Voordelen

Goed en niet duur

Nadelen

Mesjes snel versleten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 