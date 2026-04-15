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5D Pivot & Flex-scheerhoofden
PowerCut-mesjes
60 minuten scheren, 1 uur opladen
Reisetui
De Philips Shaver 3000 maakt draaiende bewegingen in 5 richtingen en volgt elke hoek en ronding van uw gezicht en hals. Deze baardtrimmer scheert elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig resultaat krijgt.
Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer.
Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.
4.2
van 5
2047
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Beertje50
15/04/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Philips the best a man can get
Één van de meest simpele scheerapparaten maar daardoor wel één van de beste. Zonder toeters en bellen. Als je de schoonmaakinsyructies volgt (wat zeer belangrijk is) zal deze lang meegaan. Ligt lekker in de hand, scheert goed en als de kop versleten is kan je zo een nieuwe kopen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Jhent
26/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Prima scheerapparaat
Dit product doet precies wat er van verwacht wordt.
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3242/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3242/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Shadowman.
22/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Goedkoop of niet slecht te zijn
Omdat het geen duur apparaat is maar zijn werk optimaal doet, is dit mijn derde apparaat Ben dik tevreden.hij doet niet onder voor het hele dure apparaat, want die heb ik ook.
Voordelen
Goed en niet duur
Nadelen
Mesjes snel versleten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.