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Niet meer leverbaar
UltraTrack-scheerhoofden
Geïntegreerde trimmer
60 min.
De GyroFlex 3D-scheerhoofden volgen moeiteloos alle contouren van uw gezicht, waardoor druk en huidirritatie worden beperkt.
Een superglad scheerresultaat met minimale huidirritatie. Het scheerhoofd heeft drie speciale scheerpaden: groeven voor normale haren, kanalen voor lange of plat liggende haren en gaatjes voor de kortste stoppels op uw gezicht.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Prijzen
4.4
van 5
237
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Piet5981
23/04/2015
Nederland
Een uitstekend apparaat dat perfect scheert.
Het scheert glad en doet precies wat je van een kwalitatief hoogwaardig scheerapparaat verwacht. Het is ergonomisch doordacht en zeer comfortabel in het dagelijks gebruik. Zeer aanbevelenswaardig!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Anngy
29/06/2013
Nederland
Een zeer goed product
Het scheren gaat uitstekend en licht gemakkelijk en de hand.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Loscristianos
24/06/2013
Nederland
Uitermate tevreden
Dit scheerapparaat voldoet geheel aan mijn wensen, werkt snel en scheert glad.Een nadeel is dat de benodigde reinigingsvloeistof nogal duur is en zeer moeilijk verkrijgbaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren