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Niet meer leverbaar

Scheerunit

RQ11/40

3.7

| (73) Reviews & awards

Vervangingsset voor optimaal resultaat

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale prestaties van uw Philips-scheerapparaat.

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Vervangingsset voor optimaal resultaat

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Soepele, wrijvingsarme SkinGlide voorkomt irritaties

Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak van het elektrische scheerapparaat glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Aquatec-afdichting voor comfortabel en verfrissend nat scheren

Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren van het elektrische scheerapparaat hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.

GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

GyroFlex 2D-systeem volgt alle contouren

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

73

Reviews & awards

26/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

zeer goed

zeer gebruikersvriendelijk en makkelijk bedienbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

21/07/2013

Nederland

Nederland

prima design

prima scheeraparaat, alleen hardnekkige haartjes iets moeite mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

23/06/2013

Nederland

Nederland

Prima scheerapparaat

Vooral de scheereigenschappen springen eruit. Scheert zeer glad en vooral snel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit

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