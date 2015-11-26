Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
RQ11/40
Vervangingsset voor optimaal resultaat
Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale prestaties van uw Philips-scheerapparaat.
Het wrijvingsarme SkinGlide-scheeroppervlak van het elektrische scheerapparaat glijdt soepel over uw huid en zorgt voor een moeiteloos glad resultaat.
Dankzij de Aquatec-afdichting voor nat en droog scheren van het elektrische scheerapparaat hebt u de keuze tussen comfortabel droog scheren of verfrissend nat scheren met scheerschuim of gel voor extra huidcomfort.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
3.7
van 5
73
Reviews & awards
kjk47
26/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
zeer goed
zeer gebruikersvriendelijk en makkelijk bedienbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
compu56
21/07/2013
Nederland
prima design
prima scheeraparaat, alleen hardnekkige haartjes iets moeite mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Chrisvan
23/06/2013
Nederland
Prima scheerapparaat
Vooral de scheereigenschappen springen eruit. Scheert zeer glad en vooral snel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Scheerunit