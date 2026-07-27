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PSG8300/30
Tot 215 g/min stoom en stoomstoot van 850 g
OptimalTEMP, gegarandeerd geen schroeiplekken op kleding
Slimme automatische stoomfunctie met bewegingssensor
1 uur strijken met groot waterreservoir van 1,4 liter
Handig ontkalksysteem voor eenvoudig onderhoud
TurboPower-stoomgenerator voor een betere strijkervaring. Krachtigere stoom zonder onderbrekingen. De TurboPower-stoomgenerator zorgt tijdens het strijken voor minder natte plekken op uw kleren*, waardoor ze klaar zijn om in de kast te hangen zonder eerst te hoeven drogen.
Dankzij de OptimalTEMP-technologie gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen, ongeacht de gekozen stoominstelling. Strijk met een gerust hart alle soorten kleding, van zijden blousjes tot katoenen shirts. We garanderen dat uw stoomgenerator nooit brandplekken op strijkbare stoffen zal veroorzaken, zelfs als u het strijkijzer even niet gebruikt. U kunt het veilig op uw kleding of de strijkplank laten staan.
De slimme AI-bewegingssensor herkent wanneer het strijkijzer over uw kleding beweegt en geeft automatische krachtige stoom af. Geniet van moeiteloos en snel strijken terwijl het strijkijzer het stoomwerk voor u doet.
Recensies
Stoomsnelheid (norm IEC60311) vs. andere stoomgeneratoren; juni 2025.
ten opzichte van de PSG8000S
Vergeleken met de MAX-modus
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 1 minuut stomen.