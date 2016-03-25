Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.