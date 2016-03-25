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Oorkussens voor professionele DJ-hoofdtelefoon

PCU80/00

4.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Dunne professionele oorkussens

Verwisselbare 80 mm oorkussens voor A5-PRO-hoofdtelefoons zijn perfect om onderweg naar muziek te luisteren.

Bekijk alle voordelen

Voor minder luidruchtige omgevingen

Dunne professionele oorkussens

Eenvoudig te wisselen oorkussens via draaien en klikken

Oorkussens met bajonetsluiting die eenvoudig op dezelfde manier als een cameralens kunnen worden bevestigd. Zachte oorkussens die langdurig draagcomfort bieden.

Beperkte geluidsisolatie, ideaal voor minder lawaaiige omgevingen

Zachte kussens met een beperkte isolatie zodat u contact houdt met uw omgeving.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

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Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

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Deze review is gemaakt voor PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

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