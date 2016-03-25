Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Dunne professionele oorkussens
Verwisselbare 80 mm oorkussens voor A5-PRO-hoofdtelefoons zijn perfect om onderweg naar muziek te luisteren.
Oorkussens met bajonetsluiting die eenvoudig op dezelfde manier als een cameralens kunnen worden bevestigd. Zachte oorkussens die langdurig draagcomfort bieden.
Zachte kussens met een beperkte isolatie zodat u contact houdt met uw omgeving.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Archer62
29/06/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Deze review is gemaakt voor PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer