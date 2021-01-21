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  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
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  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken

Niet meer leverbaar

Nose trimmer series 3000Trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

NT3160/10

4.2
| (526) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Haren gegarandeerd niet uitgetrokken
De Philips NOSETRIMMER Series 3000 verwijdert voorzichtig ongewenste neus-, oor- en wenkbrauwharen. De ProtecTube-technologie en de speciaal ontworpen hoek van de trimmer zorgen voor snel, eenvoudig en comfortabel trimmen zonder dat haren worden uitgetrokken.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Neus-, oor- en wenkbrauwhaar snel en veilig trimmen

Haren gegarandeerd niet uitgetrokken

  • Haren gegarandeerd niet uitgetrokken

  • Beveiligingssysteem, ideale hoek

  • Volledig afspoelbaar, AA-batterij

  • 2 wenkbrauwkammen, etui

Geavanceerd beveiligingssysteem voorkomt uittrekken, wondjes en sneetjes

Geavanceerd beveiligingssysteem voorkomt uittrekken, wondjes en sneetjes

Met de revolutionaire ProtecTube-technologie wordt het knipelement door een ultradun scheerbladkapje met afgeronde uiteinden beschermd om huidirritatie te voorkomen. Daarnaast is het knipelement zo ontworpen dat voorkomen wordt dat er haar vast komt te zitten tussen twee afzonderlijk bewegende mesjes. Er wordt gegarandeerd niet aan het haar getrokken.

Haar in het oor of de neus gemakkelijk te bereiken

De Philips-neustrimmer is zo ontworpen dat deze een ideale hoek heeft om haar in het oor, neus evenals wenkbrauwen te bereiken. Met de Philips-neustrimmer kunt u er zeker van zijn dat ongewenste haren efficiënt worden verwijderd.

Zeer nauwkeurige en scherpe scheersleuven

Zeer nauwkeurige en scherpe scheersleuven

Zowel het knipelement als het kapje hebben zeer precieze en scherpe scheersleuven om ervoor te zorgen dat alle haren snel en effectief geschoren worden.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

526

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

21/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooie

Een mooie en complete set met gelukkig nog het oude mechanisme. Jammer dat deze set niet meer verkrijgbaar is en dat er een nieuw soort neustrimmer is.

Voordelen

Compleet. Makkelijk mee te nemen. Trimmer werkt fijn

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortabele neustrimmer en manicureset

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortabele neustrimmer en manicureset

05/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima en ook goed werkend product

Ik hen eindelijk na tig andere apparaten nu eentje gevonden die wel goed werkt. Deze Philips doet wat hij doen moet, haartjes verwijderen ......

Voordelen

Erge gemakkelijk in gebruik .....

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1151/15 Comfortabele neus- en oortrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1151/15 Comfortabele neus- en oortrimmer

02/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede resultaten

Het apparaat werkt prima en batterij gaat lang mee. Als scheerapparaat niet alles verwijdert is dit prima aanvulling

Voordelen

Pijnloos en snel

Nadelen

geen gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Comfortabele neus- en oortrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Comfortabele neus- en oortrimmer

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 