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  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Eén hulpmiddel, volledige styling
Maak uw persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer, met 11 hoogwaardige hulpstukken voor het stylen van uw gezicht, hoofd, en lichaam. Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes blijven net zo scherp als dag één zonder olie voor een nauwkeurige trim.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén hulpmiddel, volledige styling

  • 11in1: gezicht, hoofd en lichaam

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • BeardSense-technologie

Alles-in-één voor gezicht, hoofd en lichaam

Deze alles-in-één trimmer biedt 11 hulpstukken voor al uw scheer- en trimbehoeften. Trim en style uw gezichtshaar, knip uw haar en verwijder lichaamshaar.

Voor een gelijkmatige trimbeurt en scherpe randen

De trimmer en de set met meerdere kammen bieden 11 lengtestanden van 0,5 tot 16 mm in precisiestappen van 1 mm voor kortere en langere baardstijlen. Maak scherpe randen en maak wangen, kin en nek schoon met de metalen trimmer om uw look af te maken.

Zeg vaarwel tegen lichaamshaar

Scheer comfortabel onder de nek met ons scheerhulpstuk voor het lichaam. Een uniek huidbeschermingssysteem beschermt gevoelige gebieden terwijl u zich scheert tot 0,5 mm. U kunt ook lichaamshaar trimmen met de opzetkam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

    USB-wandadapter HQ87

    CP0909/01
    • Ladyshaves 8000/6000
    • All in One-trimmers 9000/7000/5000
    • Scheerapparaten 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pins adapter (7,5 Watt) is geschikt voor EU-landen

    USB-kabel

    CP1788/01
    • Alleen compatibel met USB-apparaten
    • Zwart
    • Snoerlengte: 92 cm
    • 2 pinnen

Recensies

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4.4

van 5

1779

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

23/07/2026

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Bevalt erg goed

Mijn 2de trimmer van Philips en bevalt mij uitstekend, doet wat ie moet doen e wat je er van verwachten mag.

Voordelen

Werkt erg goed en is snel weer geladen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie

Date of Use 2026-06-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie

Date of Use 2026-06-09

13/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer te vrede

Zeer te vrede * * * * * Vijf sterren waardig Zeer te vrede met zowel baard als haar trimmer. Makkelijke opzet stukje & erg makkelijk in onderhoud. Zou het jullie allemaal aanraden als je aan een ieder toe bent.

Voordelen

Goede prijs kwaliteit

Nadelen

Tot op heden geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-01

30/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige all in one trimmer

Gemakkelijk bedienbaar. Eenvoudig om te bouwen en veel hulpstukken beschikbaar. Accuduur is ruim voldoende en de accu is snel op te laden. Al met al voor mij een perfect apparaat.

Voordelen

Doet zijn werk uitmuntend. Veel hulpstukken en ruim voldoende accuduur.

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten