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  • Precieze randen en contouren
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Multigroom series 1000Zeer nauwkeurige baardstyler

MG1100/16

4.2
| (57) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Precieze randen en contouren
De Philips MULTIGROOM Series 1000 biedt kracht en precisie voor het trimmen, modelleren en scheren van gezichtshaar. Trim en modelleer uw baard gelijkmatig met de geavanceerde DualCut-trimmer en de kammen. Definieer precieze lijnen, hoeken en rondingen met het precisiescheerapparaat.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Trimmen, modelleren en scheren voor een perfecte gezichtsstijl

Precieze randen en contouren

  • DualCut-precisietrimmer

  • Details scheerhulpstuk

  • Volledig afspoelbaar, AA-batterij

  • 3 precisiekammen

Detailtrimmer voor perfecte gezichtsbeharing

Detailtrimmer voor perfecte gezichtsbeharing

De precisietrimmer van 21 mm helpt u uw gezichtsbeharing (stoppels, sik, bakkebaarden, snor of hals) te trimmen en te modelleren met veel controle en nauwkeurigheid.

Scherpere mesjes* voor perfecte randen met DualCut-technologie

Scherpere mesjes* voor perfecte randen met DualCut-technologie

Geavanceerde DualCut-technologie met een dubbel-geslepen knipelement voor minder wrijving.

Detailscheerblad voor perfecte lijnen en contouren

Detailscheerblad voor perfecte lijnen en contouren

Het huidvriendelijke precisiescheerblad van 21 mm is zo ontworpen dat het lastige plekjes beter bereikt dan een mesje, voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

57

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

11/08/2015

Nederland

Nederland

Uitstekend resultaat

Het is een piekfijn en haarscherp apparaat. Ik gebruik het voor het trimmen van mijn baard en snor, en merk telkens weer dat het een uitkomst is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler

23/06/2023

Deutschland

Deutschland

perfekter Multigroom mit großer Vielfalt

der Philips Multigroom Bartstyler hat durch seine beiliegenden Ansätze eine vielfältige Einmsatzmöglichkeit. Für mich wichtig waren die unterschiedlichen Längenaufsätze zum Trimmen des Bartes. Hier hat man ausreichende Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Sehr hilfreich und häufig in der Nutzung bei mir war auch der kleine schmale, "normale" Rasiereraufsatz. Hiermit kann man ideal die Konturen glatt nachrasieren. Das wechseln der verschiedenen Aufsätze erfolgt sehr schnell und einfach. Auch der Wechsel des Trimm- und Rasier Aufsatz geht schnell mittels einer Drehbewegung. Die Materialien fühlen sich alles sehr wertig an und sind sauber verarbeitet. Bei Betrieb ist der Multigroom im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategoerie angenehm leise.

Voordelen

schnelles Wechseln der Aufsätze, verhältnismäßig Leise

Nadelen

Batteriebetrieb statt Akku

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler

22/06/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Gerät, sehr gute Ergebnisse

Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die Aufsätze sind einfach zu wechseln. Die Rasur ist top. Das Gerät ist absolut zu empfehlen.

Voordelen

Sehr gute Rasur

Nadelen

Eigentlich keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. vergeleken met het vorige Philips-model