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DualCut-precisietrimmer
Details scheerhulpstuk
Volledig afspoelbaar, AA-batterij
3 precisiekammen
De precisietrimmer van 21 mm helpt u uw gezichtsbeharing (stoppels, sik, bakkebaarden, snor of hals) te trimmen en te modelleren met veel controle en nauwkeurigheid.
Geavanceerde DualCut-technologie met een dubbel-geslepen knipelement voor minder wrijving.
Het huidvriendelijke precisiescheerblad van 21 mm is zo ontworpen dat het lastige plekjes beter bereikt dan een mesje, voor een glad scheerresultaat, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
4.2
van 5
57
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Johan33
11/08/2015
Nederland
Uitstekend resultaat
Het is een piekfijn en haarscherp apparaat. Ik gebruik het voor het trimmen van mijn baard en snor, en merk telkens weer dat het een uitkomst is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler
rvddvr
23/06/2023
Deutschland
Onderdeel van promotie
perfekter Multigroom mit großer Vielfalt
der Philips Multigroom Bartstyler hat durch seine beiliegenden Ansätze eine vielfältige Einmsatzmöglichkeit. Für mich wichtig waren die unterschiedlichen Längenaufsätze zum Trimmen des Bartes. Hier hat man ausreichende Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Sehr hilfreich und häufig in der Nutzung bei mir war auch der kleine schmale, "normale" Rasiereraufsatz. Hiermit kann man ideal die Konturen glatt nachrasieren. Das wechseln der verschiedenen Aufsätze erfolgt sehr schnell und einfach. Auch der Wechsel des Trimm- und Rasier Aufsatz geht schnell mittels einer Drehbewegung. Die Materialien fühlen sich alles sehr wertig an und sind sauber verarbeitet. Bei Betrieb ist der Multigroom im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategoerie angenehm leise.
Voordelen
schnelles Wechseln der Aufsätze, verhältnismäßig Leise
Nadelen
Batteriebetrieb statt Akku
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler
Tester_756
22/06/2023
Deutschland
Onderdeel van promotie
Sehr gutes Gerät, sehr gute Ergebnisse
Der Rasierer liegt sehr gut in der Hand. Die Aufsätze sind einfach zu wechseln. Die Rasur ist top. Das Gerät ist absolut zu empfehlen.
Voordelen
Sehr gute Rasur
Nadelen
Eigentlich keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
vergeleken met het vorige Philips-model