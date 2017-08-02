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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM2350/12

3.1

| (7) Reviews & awards

Meer power voor uw muziek

Luister naar uw favoriete muziek op uw draagbare muziekspeler via USB Direct en een audio-ingang, en naar MP3-CD's en CD-R/RW's met dit Philips-microsysteem. Het maximale uitgangsvermogen van 70 W en de Bass Reflex-luidsprekers leveren samen groots geluid en een indrukwekkende bas.

Bekijk alle voordelen

Meer power voor uw muziek

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70W

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

7

Reviews & awards

3

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Voordelen

Qualité de son

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Datum gebruik 2020-07-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne

Datum gebruik 2020-07-06

29/01/2024

Deutschland

Deutschland

Mit gefällt das Produkt

Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis

Voordelen

Guter Klang, schöner Bass

Nadelen

Kein Bluetooth

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Mini Stereoanlage

Datum gebruik 2022-01-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2350 Mini Stereoanlage

Datum gebruik 2022-01-29

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