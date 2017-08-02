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Niet meer leverbaar
MCM2350/12
Meer power voor uw muziek
Luister naar uw favoriete muziek op uw draagbare muziekspeler via USB Direct en een audio-ingang, en naar MP3-CD's en CD-R/RW's met dit Philips-microsysteem. Het maximale uitgangsvermogen van 70 W en de Bass Reflex-luidsprekers leveren samen groots geluid en een indrukwekkende bas.
CD, MP3-CD, USB, FM
70W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.
3.1
van 5
7
Reviews & awards
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Voordelen
Qualité de son
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Datum gebruik 2020-07-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Microchaîne
Datum gebruik 2020-07-06
Ludawigo
29/01/2024
Deutschland
Mit gefällt das Produkt
Das Proudkt hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis
Voordelen
Guter Klang, schöner Bass
Nadelen
Kein Bluetooth
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Mini Stereoanlage
Datum gebruik 2022-01-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM2350 Mini Stereoanlage
Datum gebruik 2022-01-29