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Schoonmaakcartridge

JC302/50

4.2

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Houd uw scheerapparaat als nieuw

De schoonmaakcartridge voor het SmartClean-systeem, biedt u een handige manier om uw scheerapparaat te reinigen, smeren en verversen, voor elke dag een nieuw scheergevoel

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Dit product

Schoonmaakcartridge

Schoonmaakcartridge

€ 19,99

  • SH71

    SH71
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    € 35,29

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Refurbished Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

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Voor alle SmartClean-systemen

Houd uw scheerapparaat als nieuw

  • 2 stuks

  • Reinigt

  • Smeert

  • Verfrist

Systeem met twee filters verwijdert haar, schuim en gel

Het dubbele filtersysteem verwijdert haar, schuim en gel. De unieke dubbele filter voorkomt verstopping van de scheerhoofden, waardoor uw scheerapparaat uitstekend blijft presteren.

De actieve smering vermindert frictie en slijtage aan de mesjes

De actieve smering vermindert frictie en slijtage aan de mesjes

De actieve smering vermindert frictie en slijtage aan scheerhoofden en messen, waardoor uw scheerapparaat langer optimaal blijft presteren.

Reinigt tot 10x beter dan water

Reinigt tot 10x beter dan water

Het DualFiltration-systeem en actieve smering maken uw scheerapparaat tot 10 keer schoner dan met alleen water

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

03/03/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Alles in een!

Het scheerapparaat wordt zoals beschreven gereinigd, gesmeerd een geurt heerlijk fris in tegenstelling tot andere apparaten, die na verloop van tijd niet zo fris gaan ruiken door invloed van huidvet. Uitstekende oplossing van Philips.

Voordelen

Zie review

Nadelen

Het apparaat zelf is fragiele. Afwachten hoe duurzaam het is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor JC302/50 Schoonmaakcartridge

Datum gebruik 2019-09-03

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor JC302/50 Schoonmaakcartridge

Datum gebruik 2019-09-03

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das Produkt ist sehr gut !

Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche

Datum gebruik 2019-09-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche

Datum gebruik 2019-09-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur

Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.

Voordelen

Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation

Nadelen

Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche

Datum gebruik 2020-03-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor JC302/50 Reinigungskartusche

Datum gebruik 2020-03-23

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