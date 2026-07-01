Fijne elektrische tandenborstel, prijs kwaliteit goed maar behoorlijk. Heb wel het gevoel dat het allemaal schoner is en daarom heb ik hem ook aangeschaft. De verschillende instellingen zijn dijn en via de app zie je precies hoe je het doet. Ook de conditie van het borsteltje. Wat echt heel handig is is de travelbox, geweldig om zo op te laden en je borstel veilig op te bergen. Kortom erg tevreden