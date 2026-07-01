ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne
  • Volledige verzorging voor mondhygiëne

Philips Sonicare DiamondClean 9000Oplaadbare tandenborstel

HX9913/18

HX991B

4.2
| (1559) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Volledige verzorging voor mondhygiëne
Ga voor complete mondverzorging met de Philips Sonicare DiamondClean elektrische tandenborstel – met tot 100% meer vlekverwijdering**. De bijbehorende app volgt uw poetsgewoonten en helpt uw mondgezondheid te verbeteren.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verwijdert op voorzichtige wijze tot 10x meer tandplak*

Volledige verzorging voor mondhygiëne

  • 10x meer tandplak verwijderd*

  • Tot wel 100% meer vlekverwijdering **

  • Poetsdruksensor

  • 4 poetsstanden/3 intensiteiten

100% meer vlekverwijdering in 3 dagen*

100% meer vlekverwijdering in 3 dagen*

Grondige reiniging vraagt om een speciale aanpak en deze C3-opzetborstel heeft een cluster dicht op elkaar geplaatste, stijve borstelharen en in het midden een vijfhoekige vorm die uw tanden witter maakt en polijst. Zo verwijdert u tot 100% meer vlekken in drie dagen en tot wel 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief, en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

U poetst al snel te hard en daarom heeft deze Philips Sonicare-tandenborstel een slimme optische sensor die te veel druk detecteert. Als u te hard poetst, herinneren zachte trillingen eraan dat u minder druk moet uitoefenen om uw tandvlees te beschermen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

1559

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

01/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Topper!

Erg fijne tandenborstel! Meerdere keuzes/standen voor te poetsen. Ook de snelheid kwn worden ingesteld. Het laden gaat erg handig in het glas met oplader.

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit

Date of Use 2026-06-01

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/27 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit

Date of Use 2026-06-01

24/05/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Werkt prima en ik ben er blij mee. Dit is de twwede van Philips

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9913/18 Oplaadbare tandenborstel

Date of Use 2026-04-01

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9913/18 Oplaadbare tandenborstel

Date of Use 2026-04-01

29/04/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi en elegante

Ik heb hem nu 1 maanden en ben super tevreden ook de borstel heb ik nog niet hoeven opladen .ook ziet hij er mooi uit

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/29 Elektrische sonische tandenborstel met app - Roze

Date of Use 2026-03-20

Deze review is gemaakt voor DiamondClean 9000 HX9911/29 Elektrische sonische tandenborstel met app - Roze

Date of Use 2026-03-20

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. in vergelijking met een handtandenborstel.

  2. in de modus White+ met een toonaangevende tandpasta voor wittere tanden in 3 dagen.