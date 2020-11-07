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Superieure poetsresultaten, real-time feedback.
De Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected neemt alle onzekerheid weg als het gaat om uw mondverzorging. Meerdere slimme sensoren sturen uw poetsgegevens via draadloze Bluetooth® technologie naar de Sonicare-app voor persoonlijke begeleiding, feedback en een grondige gebitsreiniging.
Persoonlijke begeleiding
Smart-poetssensoren
3 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus
2 opzetborstels
De locatiesensor van FlexCare Platinum Connected geeft de locatie aan waar u te weinig poetst voor een schoner gebit. Als er plekken die u consistent mist wanneer u poetst, brengt de locatiesensor deze plekken onder uw aandacht.
U merkt misschien niet dat u te hard poetst, maar uw FlexCare Platinum Connected wel. Als u te veel druk uitoefent, zorgt de intuïtieve druksensor ervoor dat het handvat van de tandenborstel zacht trilt zodat u precies weet wanneer u zachter moet poetsen. Tijdens onderzoeken hebben 7 van de 10 agressieve poetsers de poetsdruk verminderd dankzij de druksensor.
Met een elektrische tandenborstel laat u de tandenborstel het werk doen in plaats van de borstel wrijvend te bewegen. FlexCare Platinum Connected heeft een schrobsensor die u helpt minder hard te poetsen voor een optimale techniek en een zachtere reiniging.
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Prijzen
4.4
van 5
77
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
JosC
07/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Prima tandenborstel
Goede tandenborstel, licht. In het begin ff wennen om tijdens het poetsen niet per ongeluk wat knopjes in te drukken (maar dat went snel).
Voordelen
Licht, instelbaar, timer
Nadelen
Ff wennen aan de instel-knopjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Datum gebruik 2020-10-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Datum gebruik 2020-10-07
Johnny b good
27/10/2019
Nederland
Top
Tanden zijn schoner en minder aanslag. Ben zeer tevreden.
Voordelen
Verwijderd aanslag goed van tanden.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Datum gebruik 2019-06-27
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Datum gebruik 2019-06-27
Irene1988
25/07/2019
Nederland
Fijn product
[Employee of philipsglobal] Makkelijk uit te vinden hoe de tandenborstel te connecten met je telefoon, werkt daarna vanzelf zodra je de app opent.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Elektrische sonische tandenborstel met app
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel