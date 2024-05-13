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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX3641/11
HX364W2
Sonische technologie
QuadPacer en Smartimer
Slank, ergonomisch design
Levensduur batterij 14 dagen
Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.
Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde Sonicare-technologie tot 3x beter tandplak verwijdert* dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand, en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.
De Sonicare-tandenborstel biedt een grondige reiniging zonder uw tanden en tandvlees te beschadigen. Zachte maar krachtige sonische trillingen zorgen voor een uitzonderlijke reiniging en zijn tegelijkertijd zacht voor uw tanden en tandvlees.
4.4
van 5
365
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Rigterink
13/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldige ervaring
Ik heb het gevoel dat mijn tanden schoner zijn. Een geweldige ervaring geen spijt dat ik over ben gestapt. Alleen als de tandenborstel aan de lading staat maakt hij af en toe een geluidje. Dit is vervelend als je gaat slapen.
Voordelen
Schoner poetsen
Nadelen
Geluidje tijdens het laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Nog niet in gebruik
20/12/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Zou het met de kennis van nu weer kopen
Doet dat er van verwacht mag worden zonder onnodige toeters en bellen die toch nooit gebruikt worden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Soldesvi
13/09/2023
Nederland
Geverifieerde koper
super sonisch
Alles gaat goed en de netheid is aangenaam. de kleur is zacht en relevant
Voordelen
De vorm is zeer aangenaam en doordat hij geen geluid maakt, zorgt hij voor een diepe verdovende reiniging.
Nadelen
Er zou meer variatie in kleuren moeten zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2100 Series HX3651/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Vergeleken met een gewone tandenborstel voor gezondere tanden en tandvlees
Individuele resultaten kunnen variëren
Informatie beschikbaar
op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand