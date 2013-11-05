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  • Vervangende borstels met dubbele reinigingswerking
  • Vervangende borstels met dubbele reinigingswerking

Niet meer leverbaar

SensiflexSonicare-opzetborstels

HX2012

4.5
| (75) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Vervangende borstels met dubbele reinigingswerking
Vervangende opzetborstels (pakket van 2) voor de Philips Sonicare Sensiflex elektrische tandenborstel HX2012/30
Bekijk alle voordelen

Sonicare-opzetborstels

Vervangende borstels met dubbele reinigingswerking

  • 2 stuks

Tandvleesbeschermend systeem

Tandvleesbeschermend systeem

Het gepatenteerde tandvleesbeschermingssysteem van Philips Sonicare zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst

Reinigt zichtbare tandoppervlakken

Reinigt zichtbare tandoppervlakken

Reinigt zichtbare tandoppervlakken terwijl de Active Tip tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aanpakt.

Natuurlijk wittere tanden

Natuurlijk wittere tanden

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

75

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2
1

05/11/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima product, nooit klachten over gehad.

Makkelijk te vervangen. Bestelling binnen 2 dagen in huis. Wel even zoeken op de site voor dat je hem hebt gevonden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels

05/11/2013

Nederland

Nederland

Prima product, nooit klachten over gehad.

Makkelijk te vervangen. Bestelling binnen 2 dagen in huis. Wel even zoeken op de site voor dat je hem hebt gevonden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels

10/09/2012

Nederland

Nederland

werkt goed

ben hier heel blij mee,vooralomdat er dat kleine borsteltje nog aan zit kom daar door goed achter de tanden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels

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