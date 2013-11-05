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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
2 stuks
Het gepatenteerde tandvleesbeschermingssysteem van Philips Sonicare zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst
Reinigt zichtbare tandoppervlakken terwijl de Active Tip tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aanpakt.
4.5
van 5
75
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
Sjorskonijn
05/11/2013
Nederland
Geverifieerde koper
Prima product, nooit klachten over gehad.
Makkelijk te vervangen. Bestelling binnen 2 dagen in huis. Wel even zoeken op de site voor dat je hem hebt gevonden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels
Waaromeigenlijk2013
05/11/2013
Nederland
Prima product, nooit klachten over gehad.
Makkelijk te vervangen. Bestelling binnen 2 dagen in huis. Wel even zoeken op de site voor dat je hem hebt gevonden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels
AVeA
10/09/2012
Nederland
werkt goed
ben hier heel blij mee,vooralomdat er dat kleine borsteltje nog aan zit kom daar door goed achter de tanden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Sensiflex HX2014 Sonicare-opzetborstels