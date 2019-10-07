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Niet meer leverbaar

Satinelle Ice PremiumEpileerapparaat

HP6517/00

4.8

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Ultrazacht, ultrasnel

De keramische schijven verwijderen de haren vanaf de wortel, waardoor uw huid heerlijk zacht aanvoelt. De opzetbare ijskoeler gebruikt de verzachtende eigenschappen van ijs om uw huid tijdens het epileren te koelen en de pijn te verzachten.

Bekijk alle voordelen

Epilator met geïntegreerd ijskompres en massagesysteem

Ultrazacht, ultrasnel

  • Draadloos

  • Met opzetbare ijskoeler

  • en scheerhoofd

Hoogwaardige ijskoeler met meebewegend hoofd

Hoogwaardige ijskoeler met meebewegend hoofd

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.

Sonische massage met aloë vera

Sonische massage met aloë vera

De huid wordt zacht gemasseerd waardoor het trekkende gevoel wordt verminderd en het epileren comfortabeler wordt.

Gebogen epileerhoofd

Gebogen epileerhoofd

Verwijdert zelfs haartjes van een halve millimeter. U hoeft dus niet te wachten tot de haartjes weer zijn gegroeid om opnieuw te kunnen epileren.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

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