Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Ultrazacht, ultrasnel
De keramische schijven verwijderen de haren vanaf de wortel, waardoor uw huid heerlijk zacht aanvoelt. De opzetbare ijskoeler gebruikt de verzachtende eigenschappen van ijs om uw huid tijdens het epileren te koelen en de pijn te verzachten.
Draadloos
Met opzetbare ijskoeler
en scheerhoofd
De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.
De huid wordt zacht gemasseerd waardoor het trekkende gevoel wordt verminderd en het epileren comfortabeler wordt.
Verwijdert zelfs haartjes van een halve millimeter. U hoeft dus niet te wachten tot de haartjes weer zijn gegroeid om opnieuw te kunnen epileren.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Jk1234
07/10/2019
Portugal
produto com excelentes características
Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Trinity2015
14/04/2015
United Kingdom
The best Epilator!
I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
lee20x
15/10/2011
United Kingdom
the products a great all rounder
the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator