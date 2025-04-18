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HD9396/90
Veilig en efficiënt koken
Mooie look, eenvoudig te gebruiken
Capaciteit van 1,7 l voor het hele gezin
Thee, koffie, babyvoeding, cacao, instant noedels en nog veel meer profiteren kunnen allemaal op verschillende temperaturen worden verwarmd. Deze waterkoker met temperatuurregeling heeft 6 temperatuurstanden van 40 °C tot 100 °C voor perfecte en veilige porties, elke keer weer.
Zodra uw waterkoker de gewenste temperatuur heeft bereikt, houdt onze slimme warmhoudfunctie de exacte watertemperatuur op peil. U hoeft niet opnieuw te koken.
U hoeft niet te wachten tot de buitenkant van uw waterkoker is afgekoeld. Onze waterkoker met temperatuurregeling heeft een dubbele isolatielaag die zorgt voor een constante koele buitenkant, terwijl de waterwarmte binnenin langer behouden blijft.
1.0
van 5
1
Beoordeling
Arach
18/04/2025
Ελλάδα
Μην το αγοράσεις
Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα
Deze review is gemaakt voor Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα