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  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Standard Product Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Main in-use photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Product Detail Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Alternative Product Photograph Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Up Coffee pod machine
  • Product in Use Photo Philips Up Coffee pod machine

Niet meer leverbaar

SENSEO® OmhoogKoffiepadmachine

HD7880/81

4.3

| (104) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Verrukkelijke, intense koffie met één druk op de knop

Verrijk uw koffiemomenten met de kleine en gebruiksvriendelijke bekroonde SENSEO® Up-koffiepadmachine. Het meest compacte design ooit biedt sterke korte of lange milde koffie met slechts één druk op de knop

Bekijk alle voordelen

Met de meest compacte SENSEO® ooit

Verrukkelijke, intense koffie met één druk op de knop

  • Compact formaat

  • Sterkte-instelling

  • Direct starten

Kies tussen de 2 recepten: kleine kop sterke koffie of grote kop milde koffie

Kies tussen de 2 recepten: kleine kop sterke koffie of grote kop milde koffie

Bereid het ideale kopje door zelf de sterkte en smaakintensiteit in te stellen. Met de sterkte-instelling op het SENSEO® apparaat kunt u voor sterke of milde koffie kiezen.

Onmiddellijke automatische uitschakeling voor de veiligheid en om energie te besparen

Onmiddellijke automatische uitschakeling voor de veiligheid en om energie te besparen

Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt direct na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

Onmiddellijk starten om met één druk op de knop het apparaat in te schakelen en koffie te zetten

Onmiddellijk starten om met één druk op de knop het apparaat in te schakelen en koffie te zetten

De directe startfunctie staat toe dat u uw SENSEO® koffiezetapparaat inschakelt en uw koffie maakt met slechts één aanraking van een knop.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

104

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

02/06/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

goed

all een maar goed meer kan ik niet zeggen ik geniet elke dag weer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat

20/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heerlijke koffie in een mum bereid

Het schoon maken van het apparaat is een verademing. Schoon in luttele seconden. Verder staat het apparaat te pronken op ons aanrecht. Een geweldig design vinden wij het! Er zijn vele smaken te verkrijgen voor het apparaat. Wij krijgen niet gauw genoeg van het apparaat en de heerlijke koffie die er mee kunt bereiden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Up HD7880/10 Koffiezetapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Up HD7880/10 Koffiezetapparaat

01/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Aanwinst in de keuken

Een vrolijke compacte aanwinst in de keuken. Ik wil het niet meer kwijt

Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat

Deze review is gemaakt voor Up HD7880/80 Koffiezetapparaat

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