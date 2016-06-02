Dit apparaat doet waarvoor het bedoeld is! Gewoon een lekker bakkie koffie zetten! Met een druk op de knop wordt het apparaat opgewarmd en wordt de koffie gezet en daarna is het apparaat weer uit! Dat werd bij de oude Senseo apparaat nog wel eens vergeten! De kwaliteit van de koffie is constant en smaakvol! Temperatuur is goed, dus wat heb je nog meer te wensen? Tja... misschien een iets groter reservoir, maar that's all! Kortom dik tevreden, mooi apparaat voor een mooie prijs!