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Hairclipper series 3000 Tondeuse
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HC3505/15
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Alles (11)
Kan ik met mijn Philips-tondeuse mijn lichaamshaar trimmen?
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Hoe laad ik mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op?
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Hairclipper, MultigroomVerstelbare haarkam 1-23 mm
HairclipperMes
ShaversReinigingsborstel
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Stroomadapter
Mijn haar raakt verstopt in de Philips-tondeuse
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
De batterij van mijn Philips-groomer/tondeuse is snel leeg
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Reparatie of omruiling
Laat je defecte product repareren of vervangen
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