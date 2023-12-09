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        Niet meer leverbaar

        SDXC-kaarten

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Beoordeling

        Klein, licht en overal te gebruiken

        Deze compacte Micro SDXC-formatteerkaart ondersteunt een geheugencapaciteit van 64 GB, inclusief klasse 10 UHS-I U1. Het product wordt geleverd met 2 verpakkingen met adapter.

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        Micro SDXC-indeling met adapter

        Klein, licht en overal te gebruiken

        • 64 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • 2 stuks

        64 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden

        Dankzij de opslagcapaciteit van 64 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.

        Technische specificaties

        Ondersteuning voor dit product

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        Recensies

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        1.0

        van 5

        1

        Beoordeling

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Geverifieerde koper

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Voordelen

        0

        Nadelen

        1000

        Deze review is gemaakt voor FM64MP45D SDXC-kaarten

        Datum gebruik 2023-11-09

        Deze review is gemaakt voor FM64MP45D SDXC-kaarten

        Datum gebruik 2023-11-09

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