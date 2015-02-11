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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS1200/12

3.4

| (58) Reviews & awards

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Deze gestroomlijnde Philips Fidelio DS1200/12 docking-luidspreker vult uw slaapkamer met levendige muziek. Ideaal voor op het nachtkastje, want hij laat de tijd zien, maakt u wakker, doet dienst als nachtlampje en laadt tegelijkertijd tot twee iPods, iPhones of iPads op.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • Klokdisplay

Het volle omnidirectionele geluid vult alle hoeken van uw slaapkamer

Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

58

Reviews & awards

11/02/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

prima product, helaas past mijn Iphone 6+ niet

Uitstekend product, bijzonder gemakkelijk in gebruik, goede geluidskwaliteit. Jammer dat mijn Iphone 6+ er niet op kan worden aangesloten (bij voorbeeld met een USB kabel). Heb het product weggegeven aan mijn dochter, die nog een Iphone 4S heeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker

21/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Uitstekend apparaat!!! Geluid subliem, goede balans, effectief nachtlicht. De extra aansluitingen aan de achterzijde zijn goed doordacht. Het enige nadeel is dat m'n Ipad uitsluitend in staande vorm kan worden geplaatst.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker

20/05/2012

Nederland

Nederland

Hij doet alles wat doen moet!

Makkelijk in gebruik,redelijk tot goed geluid en handig om je iPhone mee op te laden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1200 docking-luidspreker

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