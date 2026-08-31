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DLP9230NW/00
3-in-1 draadloze oplader
Laad uw smartphone, horloge en AirPods draadloos op met dit apparaat voor snel opladen. Met een maximaal vermogen van 15 W wordt de oplaadtijd van uw mobiele telefoon verkort. 2,5 W en 5 W om respectievelijk uw horloge en AirPods op te laden.
15 W
Snel opladen
Draadloos opladen met Qi
De Qi-technologie voor draadloos opladen kan door veel smartphones en andere mobiele apparaten worden gebruikt. Philips draadloze opladers zijn compatibel met telefoons en andere apparaten met draadloze Qi-technologie. Zet de apparaten gewoon op deze pad voor moeiteloos opladen.
Antislipontwerp om uw telefoon op de gewenste positie te houden en te voorkomen dat deze wegtrilt.
Laad uw mobiele telefoon op met snel draadloos opladen met 15 W.
Recensies
Oplaadsnelheid hangt af van de oplaadconditie inclusief het hostapparaat en de voedingsadapter.