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DLP1930CB/00
Krachtige powerbank
Zorg dat u altijd en overal stroom hebt met een grote capaciteit van 30.000 mAh voor meer dan één keer volledig opladen. 3 USB-poorten met USB-A en USB-C. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.
30.000 mAh
USB-A- en USB-C-oplaadpoorten
QC 3.0 en PD
Zwart
LCD-display voor stroomindicatie
PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.
Slimme beveiliging tegen oververhitting, overspanning en overstroom
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