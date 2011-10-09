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Niet meer leverbaar

iBoom JukeBox

DLA78405/10

4.2

| (5) Reviews & awards

In stereo naar uw iPod luisteren

Ruimtevullende muziek vanaf uw iPod met de iBoom JukeBox, het HiFi-luidsprekersysteem voor de iPod. Met de verbluffende Display Remote kunt u via het infoscherm van de afstandsbediening door de inhoud op uw iPod bladeren! Via de iBoom laadt u de iPod en Display Remote tevens eenvoudig op.

Bekijk alle voordelen

met afstandsbediening op het scherm

In stereo naar uw iPod luisteren

  • Voor de iPod

Luister naar uw muziek met luxueus stereogeluid

Het HiFi-luidsprekersysteem is voorzien van een klasse D-versterker, twee woofers en tweeters voor diepe bastonen en heldere hoge tonen, zodat u naar muziek met luxueus stereogeluid kunt luisteren.

De aantrekkelijke luidsprekers vullen iedere kamer met uw muziek

Het aantrekkelijke luidsprekersysteem staat geweldig in iedere kamer van uw huis, zodat u niet meer via een hoofdtelefoon naar uw muziek hoeft te luisteren.

Afstandsbediening met eenvoudig afleesbaar display dat informatie over uw iPod weergeeft

De afstandsbediening is voorzien van een helder en eenvoudig afleesbaar scherm, zodat u de content van uw iPod op de afstandsbediening kunt weergeven en erdoor kunt navigeren, net als op uw iPod!

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Super

Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox

25/01/2010

United Kingdom

United Kingdom

Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox

Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox

09/10/2011

Nederland

Nederland

Met name de tiptoetsen werken zeer gebruiksvriendelijk, steken niet uit dus kunnen niet afbreken of stuk gaan. Jukebox komt degelijk over en leuk disi

Een ware aanvulling voor uw i-pod. Zuivere klank en goede bassen. Gebruiksvriendelijk apparaat door tiptoets bediening. Werkt zeer direct en nagenoeg geen vertraging. I-pod zit ook stabiel in de contacten van de box zodat hij niet snel omvalt of eruit. Eindconclusie zeer aankoopwaardig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DLA78405 iBoom JukeBox

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