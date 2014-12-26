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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

DCM3175/12

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Dit microgeluidssysteem van Philips is geschikt voor een iPhone 5 en iPad Mini met Lightning-aansluiting en is voorzien van een actieve subwoofer die zorgt voor een krachtige bas. De schuine luidsprekers leveren een vol stereogeluid en het monoblokontwerp past in elk interieur.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 80 W max., 2.1-systeem

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3175 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3175 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM3175 Microchaîne

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