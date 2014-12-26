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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Dit microgeluidssysteem van Philips is geschikt voor een iPhone 5 en iPad Mini met Lightning-aansluiting en is voorzien van een actieve subwoofer die zorgt voor een krachtige bas. De schuine luidsprekers leveren een vol stereogeluid en het monoblokontwerp past in elk interieur.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W max., 2.1-systeem
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3175 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3175 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM3175 Microchaîne