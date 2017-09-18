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Niet meer leverbaar
De muziek op uw iPod/iPhone/iPad krijgt een fantastisch geluid
Ga helemaal op in het krachtige geluid van dit indrukwekkende Philips-dockingsysteem met 2.1-luidsprekersysteem, een krachtige geïntegreerde subwoofer en 120 W vermogen. Op deze even unieke als elegante luidspreker bevindt zich een dock waarop u eenvoudig een iPod/iPhone/iPad plaatst.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past.
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4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC5070 sistema docking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC5070 Station d'accueil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC5070 dockinggeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DC5070 dockinggeluidssysteem