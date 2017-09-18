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Niet meer leverbaar

dockinggeluidssysteem

DC5070/10

4.5

| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

De muziek op uw iPod/iPhone/iPad krijgt een fantastisch geluid

Ga helemaal op in het krachtige geluid van dit indrukwekkende Philips-dockingsysteem met 2.1-luidsprekersysteem, een krachtige geïntegreerde subwoofer en 120 W vermogen. Op deze even unieke als elegante luidspreker bevindt zich een dock waarop u eenvoudig een iPod/iPhone/iPad plaatst.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

De muziek op uw iPod/iPhone/iPad krijgt een fantastisch geluid

  • Dock voor iPod/iPhone/iPad

Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past

Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past.

Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC5070 sistema docking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC5070 Station d'accueil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC5070 dockinggeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DC5070 dockinggeluidssysteem

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