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PerformerPro Volledige slang

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PerformerProVolledige slang

CP9277

PerformerPro Volledige slang

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Het is niet ongebruikelijk dat een stofzuiger langer meegaat dan de slang. Is uw huidige slang kapot? Geen probleem, u vervangt hem eenvoudig door een nieuwe.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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