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CP0720
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Gebruik het met het stofzuigmondstuk om tegelijk te dweilen en stofzuigen. Vul het waterreservoir met kraanwater en/of schoonmaakmiddel. De microvezelpads aan de onderkant van het reservoir zorgen voor een optimaal bevochtigingsniveau voor grondige reiniging.
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