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Dweilaccessoire

CP0720

Dweilaccessoire

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Gebruik het met het stofzuigmondstuk om tegelijk te dweilen en stofzuigen. Vul het waterreservoir met kraanwater en/of schoonmaakmiddel. De microvezelpads aan de onderkant van het reservoir zorgen voor een optimaal bevochtigingsniveau voor grondige reiniging.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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