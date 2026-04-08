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Polijstschijf van microvezel

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Polijstschijf van microvezel

CP0128/01

Polijstschijf van microvezel

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

De microvezelschijven vervangen de schijven in het Philips Parquet-mondstuk. De schijven van Philips zijn wasbaar en dienen iedere 3 maanden te worden vervangen.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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