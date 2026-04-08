Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Alle series
Polijstschijf van microvezel
Philips ondersteuning
CP0128/01
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
De microvezelschijven vervangen de schijven in het Philips Parquet-mondstuk. De schijven van Philips zijn wasbaar en dienen iedere 3 maanden te worden vervangen.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.