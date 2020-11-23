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Niet meer leverbaar
Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,5 mm
Volledig metalen mesjes
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Vangt tot 90% van afgeknipte haren*
Trim uw baard, snor en bakkebaarden zonder rommel. Het krachtige afzuigsysteem zuigt geknipte haren op terwijl u bezig bent voor trimmen zonder rommel.
Trim uw stoppels in één snelle beweging. Ons innovatieve Lift & Trim-systeem tilt elke haar op naar de dubbel geslepen roestvrijstalen mesjes voor een gelijkmatig resultaat in één keer.
De sterke stalen messen zijn dubbel geslepen, gaan langer mee en snijden zelfs door dikke haren. Ze slijpen zichzelf door een lichte onderlinge wrijving tijdens het trimmen.
Prijzen
3.8
van 5
1042
Reviews & awards
Passieflora
23/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Goeie combo voor (bij)trimmen en precisie afwerkin
Praktische afzuiging, voor niet al te lang en droog baardhaar, die een grondige badkamer reiniging achteraf haast overbodig maakt. Alleen wel een beetje oppassen met reinigen dat er niets stuk gaat of afbreekt bij het schoontikken van sommige onderdelen.
Voordelen
vanaf 0,5 mm instelbaar per halve mm, duurzaam
Nadelen
Enigsinds voorzichtigheid geboden met reinigen van sommige onderdelen
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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/85 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7204/85 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
LazyLex
04/07/2019
Nederland
Gebruik= Super Easy- Schoonmaken= Super vervelend
Nog de fijnste trimmer tot nu toe. Het enige nadeel is, dat het niet onder de kraan mag worden schoon gespoeld. Want het schoonmaken is wel een vervelend klusje! Maar voor de rest, top apparaatje!
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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Thielkinga
29/11/2018
Nederland
FANTASTISCH PRODUCT
Een betere baardtrimmer kom je niet tegen. Deze zuigt zelf de haartjes op en hierdoor blijft het trimmen een schone klus! Zeer fijn in gebruik en alles wijst zich vanzelf.
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Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 7000 BT7210/15 Baardtrimmer met Turbovac-systeem
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Getest in laboratoriumomgeving op haarmatten