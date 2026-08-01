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  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
  • Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

Lumea IPL 9000 SeriesIPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

BRI957/00

4.2
| (2814) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ
Geniet van probleemloze persoonlijke behandeling met de snoerloze versie van ons snelste Lumea-apparaat. SenseIQ-technologie met slimme opzetstukken en begeleiding in de Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.
Bekijk alle voordelen

Geniet 18 maanden lang van een haarvrije, gladde huid*

Snoerloos gemak, persoonlijke behandeling met SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, bikini, oksels

  • Lumea IPL-app

  • Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten

Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

Zacht en comfortable met SenseIQ

Zacht en comfortable met SenseIQ

Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

2814

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

01/08/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Resultaat boven verwachting

Boven verwachting, niet verwacht dat dit zo goed zou werken. Behandelen gaat ook best snel dus het kost je niet heel veel tijd. Aan de stekker reageert de Lumea wel iets sneller dan op de accu. Dus voor je benen werkt dit t beste. Het abonnement is fijn en laagdrempelig. Jammer dat dit met de nieuwe app niet meer inzichtelijk is…

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-05-21

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-05-21

18/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

MI feedback

Yes good offer and product, was refurbished by Philips amd works perfect. Now let's see after 6 months of usage

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Date of Use 2026-04-01

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat

Date of Use 2026-04-01

26/05/2026

Nederland

Nederland

EXCELLENT!!

I’ve just finished my 4th Philips IPL treatment, spaced 2 weeks apart, and I’m honestly amazed. After one more session, I’m already at about 90% hair reduction. This machine is wonderful — I have absolutely no regrets. It takes me around 1.5 hours to do my legs, bikini, stomach line, and armpits. I don’t use it on my face (I don’t need to, and I’m not brave enough anyway), but everywhere else has responded incredibly well. Using this device has been such a pleasure, and I couldn’t be happier with the results.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ

Date of Use 2026-04-15

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Voorwaarden

  1. Resultaten zichtbaar na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op de onderbenen, 70% op de bikinilijn en 67% onder de oksels.

  2. Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet.