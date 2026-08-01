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SmartSkin-sensor
4 intelligente opzetstukken: lichaam, gezicht, bikini, oksels
Lumea IPL-app
Zowel met als zonder snoer te gebruiken
Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.
Lumea 9000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandling aan voor elke lichaamszone.
Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.
4.2
van 5
2814
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Anneb.
01/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Resultaat boven verwachting
Boven verwachting, niet verwacht dat dit zo goed zou werken. Behandelen gaat ook best snel dus het kost je niet heel veel tijd. Aan de stekker reageert de Lumea wel iets sneller dan op de accu. Dus voor je benen werkt dit t beste. Het abonnement is fijn en laagdrempelig. Jammer dat dit met de nieuwe app niet meer inzichtelijk is…
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-05-21
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-05-21
Ionascu mihai
18/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
MI feedback
Yes good offer and product, was refurbished by Philips amd works perfect. Now let's see after 6 months of usage
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Date of Use 2026-04-01
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRI951/01R1 Refurbished IPL-ontharingsapparaat
Date of Use 2026-04-01
Deni2323
26/05/2026
Nederland
EXCELLENT!!
I’ve just finished my 4th Philips IPL treatment, spaced 2 weeks apart, and I’m honestly amazed. After one more session, I’m already at about 90% hair reduction. This machine is wonderful — I have absolutely no regrets. It takes me around 1.5 hours to do my legs, bikini, stomach line, and armpits. I don’t use it on my face (I don’t need to, and I’m not brave enough anyway), but everywhere else has responded incredibly well. Using this device has been such a pleasure, and I couldn’t be happier with the results.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea IPL 9900 Series BRP958/00 IPL-ontharingsapparaat met SenseIQ
Date of Use 2026-04-15
Resultaten zichtbaar na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op de onderbenen, 70% op de bikinilijn en 67% onder de oksels.
Bij volgen van het behandelschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet.