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Niet meer leverbaar
BG1024/16
1 opzetbare kam, 3mm
Inclusief 1 AA-batterij
Het unieke huidbeschermende systeem beschermt zelfs de gevoeligste gebieden van uw lichaam, waardoor u haar tot 0,5 mm kunt trimmen zonder dat er direct contact is tussen de scherpe rand van de messen en uw huid.
Knip haar dat in elke richting groeit met de bidirectionele trimmer en de kam van 3 mm. Voortrimmen wordt aanbevolen voor dikker haar.
Uw bodygroomer voor nat en droog gebruik is volledig waterbestendig, zodat u deze zowel onder de douche als erbuiten kunt gebruiken, en gemakkelijk kunt schoonmaken. Gebruik het apparaat op droog haar voordat u gaat douchen voor de beste resultaten.
3.7
van 5
149
Reviews & awards
edsel
11/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt perfect en ontziet de huid
Deze bodygroom doet zijn werk als de beste. Eerst de lange haren wat knippen zoals gebruikelijk en dan de 3mm. kam er op. De borstharen laat ik daarna zo en voor mijn balzak gebruik ik de groomer dan nog zonder de kam, zodat die mooi glad wordt zonder ook maar enige irritatie. Het werkt echt perfect.
Voordelen
Werkt perfect
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer
Ger44
01/09/2016
Nederland
doet prima waarvoor hij bedoeld is
Inderdaad eerst de 3mm er daarna de 0,5mm gebruiken en werkt dan goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer
Fluffy
16/02/2019
België
w at een prachtig gebruiksgemak
alle dagen onder de douche te gebruiken en je hebt maar 1 of 2(Philips one blade) desnoods en je bent helemaal glad geschoren op alle plaatsen die je wil zonder enig knip in je vel , haar lengte te kiezen 0.05 of langer dus ook quasi geen echt een pracht toestel en de mesjes gaan bijna 4 maand mee(one blade ) de andere heb ik een week, maar schijnen even lang mee te gaan prachtige toestellen en zeker voor DIE PRIJS
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bodygroom series 1000 BG105/10 body groomer
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