Met NFC je eigen muziek van je smartphone afspelen is wel van deze tijd. Via bluetooth ook nog steeds gelukkig. Maar als je denkt MP3's af te spelen van een USB stick zul je een handgemaakt lijstje moeten gaan bijhouden: mapnummer noteren en luisteren wat er speelt, naam van het nummer opschrijven, en dan het nummer, getoond op de display, op je lijstje er bij schrijven. Je moet nl. maar afwachten welk nummer afgespeeld wordt. Naam zoeken is er niet bij. Je ziet alleen maar niets zeggende cijfers op de display. Zelfs al nummer je de mappen op de USB stick, ze worden noch op volgorde van alfabet, noch op nummer afgespeeld. Voor mij teleurstellend. Te primitief. Hopelijk maakt Philips voor het afspelen van mappen op alfabetische volgorde van MP3's op USB stick nog een software patch? Hetzelfde geldt voor de tuner. Geen radio met RDS display. Dus de stationsnaam wordt niet getoond. Radio's met een stekker, van deze tijd, horen dat toch wel te hebben. Je klikt naar voorkeuzestation 15 en ziet de frequentie. Geen stationsnaam. In dit rijtje hoort ook het afspelen van een cd thuis. Je ziet het tracknummer en de tijd. Geen titels. Software versie 3.1 zit er nu 'af fabriek' op. Dus heel hard geluid na aanzetten is met de in 2016 geleverde versies voorbij.