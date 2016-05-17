Geachte klant, Vervelend om te horen dat u niet tevreden bent over uw Philips klokradio. U geeft aan dat het toestel ingewikkeld is in het gebruik. Zo is het niet altijd duidelijk hoe u bepaalde instellingen kunt veranderen. Ik verwijs u daarom door naar de ondersteuningspagina bij dit product: http://www.philips.nl/c/audioproducten/ajl308_12/prd/nl/;jsessionid=025B171DC6FA42B9DE7DC3AE7170BC4C.app101-drp2?t=support Hopelijk kunt u op die manier de informatie vinden die u zoekt. Verder schrijft u dat het scherm te helder is, zelf in de laagste stand. Dit is een producteigenschap, die verder jammer genoeg niet in te stellen is. We geven uw feedback daarom door aan onze ontwikkelingsafdeling. Op die manier kan er rekening gehouden worden met uw opmerking bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Met vriendelijke groet, Philips Webcare