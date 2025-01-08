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ADD915/10
Gevulde CO₂-cilinder
Met één koolzuurhoudende cilinder maakt u tot 60 liter heerlijk sprankelend water, ter vervanging van 120 plastic flessen voor eenmalig gebruik.
2.0
van 5
2
Reviews & awards
Chouchoutootou
08/01/2025
France
Surprise
Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024
Voordelen
le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.
Nadelen
Durée du produit
Deze review is gemaakt voor ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Deze review is gemaakt voor ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda
Helga77
14/08/2025
Italia
Geverifieerde koper
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
Deze review is gemaakt voor ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Deze review is gemaakt voor ADD915 Bombola CO2 per gasatore
425 g CO2-cilinder voor maximaal 60 l koolzuurhoudend water, afhankelijk van het koolzuurgehalte