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Sodamaker CO2-cilinder

ADD915/10

2
| (2) Reviews & awards
Laat uw leven bruisen!
Trakteer uzelf op verfrissend spuitwater met de Philips GoZero frisdrankmaker, in slechts 3 eenvoudige stappen: vullen, draaien en indrukken! Strak design met afwerking van geborsteld roestvrij staal.
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Laat uw leven bruisen!

  • Gevulde CO₂-cilinder

Minder plastic flessen voor eenmalig gebruik

Met één koolzuurhoudende cilinder maakt u tot 60 liter heerlijk sprankelend water, ter vervanging van 120 plastic flessen voor eenmalig gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
2

08/01/2025

France

France

Surprise

Utilisateur depuis au moins 20 ans, avant une bouteille avait une durée d’un an, maintenant les 2 dernières recharges fonctionnent entre 4 à 6 mois, avec le même usage. 4897099302766 achat du 22/09/2024

Voordelen

le plaisir d’avoir de l’eau pétillante.

Nadelen

Durée du produit

Deze review is gemaakt voor ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

Deze review is gemaakt voor ADD915 Cylindre de CO2 pour machine à soda

14/08/2025

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

Deze review is gemaakt voor ADD915 Bombola CO2 per gasatore

Deze review is gemaakt voor ADD915 Bombola CO2 per gasatore

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Voorwaarden

  1. 425 g CO2-cilinder voor maximaal 60 l koolzuurhoudend water, afhankelijk van het koolzuurgehalte