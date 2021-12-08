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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
65PUS7803/12
Niet meer leverbaar
Wat kan ik doen als een app in een TV van Philips niet werkt?
Zenders in Philips-TV [DVB-C en DVB-T] (kabel, antenne) opnieuw installeren
Wat te doen als het LED-lampje op de TV knippert in een herhalend patroon?
Wat te doen als de televisie niet kan worden ingeschakeld?
Wat te doen als de TV niet reageert op de infrarood afstandsbediening?
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Hoe de TV met internet te verbinden?
Wat te doen als er moeilijkheden zijn bij het het maken van een draadloze verbinding?
De volgorde van de zenders wijzigen op Philips-televisie (TPM17.1)
Hoe kan de software van de Philips-TV worden bijgewerkt?
Hoe de Google Play Store op een Android TV te gebruiken?
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