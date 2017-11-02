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Niet meer leverbaar

4100 seriesUltraslanke LED-TV

39PHS4112/12

3.8

| (58) Reviews & awards

Ultraslanke LED-TV

Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Digital Crystal Clear

Ultraslanke LED-TV

  • 98 cm (39")

  • LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Slanke, verfijnde standaard creëert ruimte

Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.

Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

USB voor weergave van multimedia

USB voor weergave van multimedia

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

58

Reviews & awards

02/11/2017

Nederland

Nederland

Mooi helder beeld, prima geluid, zeer scherp geprijsd!

Beeld is scherp en kleurrijk. HD Ready voldoet prima, vooral bij kijkafstand 2-3 meter. Het geluid is gewoon goed. Prettig! En dat allemaal voor een zeer scherpe prijs. Philips bedankt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraslanke LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraslanke LED-TV

04/03/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Läuft wie er soll außer er läuft länger als 24 Stunden dann sollte man mal eine Pause machen

Voordelen

leichte Bedienung

Nadelen

Der Klang lässt sich verbessern

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Datum gebruik 2019-09-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Datum gebruik 2019-09-04

30/11/2017

Deutschland

Deutschland

passendes Gerät

Seit nunmehr drei Wochen haben wir den 39PHS 4112/12 in Betrieb und sind sehr zufrieden damit. Speziell die integrierte Bedienungsanleitung ist auch für ältere Personen einfach klasse. Was ich jedoch leider noch nicht gefunden habe, ist die Sortierung der Sender nach meinem Geschmack; noch ist die Sortierung aus dem ersten Suchlauch aktuell. Da wir seit 2010 ebenfalls einen Philips 26PFL haben und ebenfalls sehr zufrieden waren, war die Entscheidung einfach; allerdings hat sich bei diesem Gerät zwischenzeitlich -nach 7 Jahren!- eine kleine Macke eingeschlichen: nach einiger Betriebsdauer meldet er sich mit einem gut hörbaren Knacken; ich bin noch nicht dahinter gekommen, was es ist, vermute aber einen Kondensator. Letztere haben sich häufig als Fehlerursache heraus gestellt. Freundliche Grüße Guenter Streule P.S. weshalb fragen Sie weiter unten nach meiner email Adresse? Diese ist Ihnen doch bekannt, denn Sie haben mir ja diese Info geschickt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4100 series 39PHS4112 Ultraflacher LED TV

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.